Индекс S&P 500 пока сохраняет шансы на продолжение роста - БКС Экспресс

Индекс S&P 500 пока сохраняет шансы на продолжение роста - актуальные метрики рынка труда США больше не могут служить аргументом для повышения ставки ФРС, сильное падение глобального доллара и резкий подъем цены золота выше $2000 за тройскую унцию также играют за "быков" рынка акций, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Во вторник был "разгрузочный" день после многодневного американского ралли. Ведущие бенчмарки снизились чуть более чем на полпроцента. С технической точки зрения перегретость рынка ушла и теперь индексы бумаг могут продвигаться еще выше. Так, для фондовых "быков" в S&P 500 важным было сохранить планку 4100 пунктов - получилось. А значит, вариант с подскоком к основному годовому сопротивлению на 4200 пунктах все еще рабочий. При этом защитные стоп-приказы по данной восходящей формации следует удерживать сразу под 4000 пунктами. Внутриполитический риск в Штатах на фоне судебного процесса над Трампом оцифровать сложно, но он есть. Уверенность инвесторам на фондовом рынке придают слабые макроэкономические данные", - указывает аналитик в обзоре.

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