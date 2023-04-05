Цена акций Caterpillar, скорее всего, останется под давлением в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Котировки акций Caterpillar, скорее всего, в ближайшее время останутся под давлением из-за слабой макроэкономической статистики, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Акции Caterpillar упали во вторник в цене на 5,2% из-за более низкого, чем ожидалось, значения индекса деловой активности в производственном секторе, опубликованного в понедельник. Инвесторы опасаются снижения расходов на строительство, что может повлечь за собой сокращение спроса на технику эмитента и других производителей строительных машин (United Rentals, Deere & Co.)", - отмечают эксперты в обзоре.

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