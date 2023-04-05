Темпы роста котировок золота могут замедлиться в ближайшие месяцы - "Открытие Инвестиции"

Темпы роста котировок золота и серебра могут замедлиться в ближайшие месяцы, полагает аналитик "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева.

"Рынки драгоценных металлов в I квартале показали положительную динамику к IV кварталу 2022 года на фоне внезапно разразившегося банковского кризиса в США и Европе, что привело к смягчению денежно-кредитной политики ФРС США, - отмечает эксперт. - Защитные активы - золото и серебро - пользовались повышенным спросом в связи с высокой инфляцией и ухудшением экономической ситуации. Спрос на физический металл со стороны центральных банков оставался высоким. Промышленные драгоценные металлы, особенно палладий, снижались под влиянием упавшего китайского спроса и ухудшающихся перспектив для промышленного потребления. Замедление роста цен на рынке золота и серебра в феврале 2023 года вылилось в усиление растущего тренда с марта 2023 года. В ближайшие месяцы возможно продолжение роста, но темпы могут слегка замедлиться в связи с сезонными факторами".

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