Инвесторам не стоит спешить с покупками акций ВТБ - "Солид Брокер"

Инвесторам не стоит спешить с покупками акций ВТБ, полагают аналитики "Солид Брокер".

Второй по величине банк - ВТБ - спустя больше года после попадания в санкционные списки возвращается к регулярному раскрытию финансовых показателей. По РСБУ банк отразил почти 760 млрд руб. чистого убытка, по МСФО результат группы оказался немногим лучше - 613 млрд руб. чистого убытка, отмечается в комментарии.

"По нашему мнению, ВТБ собрал "комбо" в 2022 году - потерял на всём, на чем только можно было потерять, - пишут аналитики. - Упали доходы как от основного кредитного бизнеса, так и комиссионные доходы. Банк потерял как на росте курса доллара, так и на падении. Банк столкнулся с оттоком клиентских средств в валюте. Без регуляторных послаблений от ЦБ ВТБ можно было бы объявить уже банкротом. Однако в первом квартале 2023 ВТБ может показать рекордный доход, что отчасти вызвано валютными переоценками".

Запред правления ВТБ также сообщил, что банк может выйти на рекордный доход по итогам 2023 года. Тем не менее, тут также будет вклад присоединенных банков в рамках допэмиссии и вклад самой допэмиссии. Так что реально ВТБ, на взгляд экспертов "Солид Брокер", не улучшился.

"Дивиденды ни за 2022, ни за 2023 год ВТБ выплачивать не планирует, банку нужно пополнить капитал. Однако по локальным субордам выплаты могут возобновиться в 2024 году, банк должен определиться с этим вопросом в конце года. Мы как и прежде не рекомендуем покупать акции ВТБ, однако для держателей субордов новости оптимистичные", - указывается в комментарии.

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