Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив российских акций на фоне геополитических рисков и ограниченного раскрытия информации, сообщается в обзоре.

"Среди секторальных предпочтений выделяем банковский сектор и IT. Тактически в сезон дивидендов интересны нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Также предпочитаем акции государственных компаний из-за меньших рисков снижения дивидендных выплат (ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте года составляет примерно 7,7%), - пишут эксперты. - Прогнозируем снижение прибыли на акцию компаний из индекса Мосбиржи в 2023 году на 9% г/г. Это сдерживающий фактор для роста рынка. Прогноз по индексу Мосбиржи на следующие двенадцать месяцев - 2576 пунктов".

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