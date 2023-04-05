Рынок акций РФ утром консолидируется, упал ВТБ на новостях о дивидендах, растут металлурги

Москва. 5 апреля. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; упали акции ВТБ (MOEX: VTBR) на новостях о дивидендах, растут бумаги металлургов и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2486,6 пункта (+0,3%, в начале торгов индекс опускался к 2465 пунктам), индекс РТС - 983,58 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 79,64 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,2%), "Газпрома" (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

"Газпром" (MOEX: GAZP) возобновил поставки газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" после недельного планового останова, сообщил концерн.

Подешевели акции ВТБ (-3,3%, до 0,01934 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Менеджмент ВТБ, несмотря на планы заработать рекордную прибыль в 2023 году, будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов ради улучшения капитальной базы банка, сообщил в среду банк.

"В 2023 году по итогам 2022 года с учетом убыточного прошлого года никаких ожиданий по дивидендам не должно быть. Дальше, входя уже в новый рекордный 2023 год, мы ожидаем, что мы будем ограничены в выплате дивидендов по итогам 2023 года. В 2024 году по итогам 2023 года мы тоже не планируем выплачивать дивиденды, то есть будем направлять эту прибыль на восстановление капитала", - сказал журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ по итогам 2022 года получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО. В 2023 году банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам и превысить рекордную прибыль 2021 года (327 млрд рублей).

Индекс PMI сферы услуг России в марте 2023 года составил 58,1 пункта, существенно поднявшись с февральского значения 53,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", отметка 2500 пунктов по индексу МосБиржи уже несколько раз становилась препятствием для дальнейшего роста. Если в этот раз получится преодолеть рубеж, то можно ожидать ускорения подъема. Однако на текущий момент есть вероятность, что инвесторы захотят частично зафиксировать прибыль нескольких недель, поэтому, скорее всего, индекс МосБиржи ждет консолидация на текущих уровнях. Между тем, в США возможно продолжение роста, так как инвесторы уже делают ставку на смягчение монетарной политики ФРС, считают эксперты.

Для акций "Газпрома" позитивным фактором выступает возобновление страхования "Северного потока 1". "Это первый необходимый шаг к восстановлению поврежденного трубопровода, но для возобновления экспорта газа в обозримом будущем требуется политический прорыв, что сейчас представляется маловероятным", - полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, рынок сейчас локально перегрет, и растущий импульс практически сошел на нет. Повышенная волатильность наблюдается в акциях ВТБ на фоне корпоративных новостей. Оптимистичный взгляд сохраняется на акции нефтегазового сектора и золотодобытчиков, отмечает эксперт.

Как считает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду нейтрально негативный. В Азии отдыхают Китай и Гонконг, а на прочих площадках преобладает легкий пессимизм. Нефть удерживается выше $85 за баррель Brent за счет падения запасов в США, что стабилизирует российский рынок. Рубль также подает признаки возможного коррекционного роста (если укрепление окажется существенным, то для акций экспортеров это выступит негативным фактором), полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые фондовые площадки заняли осторожную позицию, нефть пытается развить повышение после сдержанной динамики накануне.

Для индекса МосБиржи ближайшая поддержка расположена на 2440 пунктах, индекс РТС остается ниже 1000 пунктов с ближайшей поддержкой 980 пунктов. Цена на золото стабилизировалась выше $2000 за унцию и вполне может вскоре обновить исторический пик $2075 за унцию на фоне нарастающего беспокойства в отношении состояния мировой экономики. При дальнейшем ослаблении российской валюты рублевая стоимость золота на Мосбирже получит дополнительный импульс к росту, полагает аналитик.

В США накануне основные индексы акций снизились на 0,5-0,6% во главе с Dow Jones, поскольку данные о резком сокращении числа открытых вакансий подогрели страхи относительно рецессии в экономике США.

Во вторник стало известно, что количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года.

Согласно результатам ежемесячного опроса Минтруда (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10,4 млн, отмечает Trading Economics.

Общий отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс. Биржи США в пятницу будут закрыты в связи с пасхальными праздниками, однако отчет Минтруда все равно будет опубликован.

На рынках Азии в среду отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%; биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с празднованием Фестиваля Цин Мин), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменяются на 0,1-0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Негативом для азиатских рынков стало более существенное, чем ожидалось, повышение ключевой процентной ставки центробанком Новой Зеландии. Ставка была поднята в среду на 50 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с декабря 2008 года 5,25% годовых. Эксперты в среднем прогнозировали ее подъем лишь на 25 б.п.

Тем временем, глава Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу заявил, что принятое накануне центробанком решение о паузе в цикле ужесточения политики не означает, что подъем ставки завершен, и может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение монетарной политики для возврата инфляции к целевому показателю, сообщает Market Watch. Во вторник RBA оставил ключевую ставку на уровне 3,6% годовых - максимальном с мая 2012 года.

PMI сферы услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в марте вырос до 55 пунктов (предварительное значение - 54,2 пункта) с февральских 54 пунктов. Мартовское значение индекса стало самым высоким с октября 2013 года. Сводный PMI в прошлом месяце увеличился до 52,9 пункта (предварительное значение - 51,9 пункта) с 51,1 пункта в феврале.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал их увеличение на 0,3%.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут на сигналах снижения запасов в США, продолжая подъем, начавшийся вслед за неожиданным сокращением добычи рядом стран ОПЕК+ в минувшее воскресенье.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $85,42 за баррель (+0,6% и +0,01% накануне), майская цена WTI - $81,07 за баррель (+0,5% и +0,4% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 31 марта, на 4,35 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе выйдут в среду в 17:30 МСК. На предыдущей неделе резервы нефти в стране уменьшились на 7,49 млн баррелей.

Цены на нефть выросли почти на 7% за первые две сессии текущей недели. Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым ими на себя на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года). Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+24%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+15,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+12,9%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+9,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+6%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+7,4%).

Подешевели акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-6,5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-4,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-2,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,46 млрд рублей (из них 4,41 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 2,54 млрд рублей на акции "Газпрома").