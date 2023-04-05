Инвесторы проявят значительный интерес к новому выпуску бондов Газпром капитала - Инвестбанк Синара

Инвесторы проявят значительный интерес к новому выпуску облигаций с плавающим купоном "Газпром капитала" серии 07, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Газпром капитал" планирует 7 апреля открыть книгу заявок на облигации с плавающим купоном серии 07 на сумму до 40 млрд руб. Срок обращения бумаг - пять лет. Ориентир по ежеквартальному купону установлен в размере ставки RUONIA + 145-155 б. п. Из недавних размещений бумаг с привязкой к RUONIA облигации "Газпром капитала" можно сравнить с выпуском ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-36, который в середине марта был размещен с премией 170 б. п. На наш взгляд, инвесторы проявят значительный интерес к новому выпуску, благодаря чему ставка будет установлена ближе к нижней границе", - пишет эксперт.

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