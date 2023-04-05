"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать бумаги "МТС" на горизонте года, текущие оценки справедливы в условиях общей макроэкономической и регуляторной неопределенности, сообщается в обзоре аналитиков.

"МТС" провела конференцию, посвященную своей экосистеме сервисов, и поделилась видением ее будущего развития. Мы считаем, что снижение конкуренции в 2022 году дало компании дополнительные возможности для развития в смежных отраслях, что долгосрочно может принести плоды", - отмечают эксперты.

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