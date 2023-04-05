Риски временного ослабления рубля выше отметки 80 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски временного ослабления рубля выше отметки 80 руб./$1 пока сохраняются, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник продолжил слабеть, а волатильность на валютном рынке остается высокой, - указывают эксперты. - В среду курс USD/RUB находится у 79,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. 5 апреля Минфин должен анонсировать апрельские объемы продаж юаней в рамках бюджетного правила. Вероятно, объемы продаж снизятся лишь умеренно по сравнению с мартовскими 132 млрд руб., но при более резком сокращении операций давление на рубль в краткосрочной перспективе может усилиться. В целом риски временного роста курса USD/RUB выше отметки в 80 руб./$1 пока сохраняются".

Нефтяные цены во вторник мало изменились по итогам дня, но утром в среду фьючерсы Brent выросли к $85,4/барр. Поддержку котировкам оказывает ослабившийся доллар и недельные данные от Американского института нефти, указавшие на дальнейшее заметное снижение запасов нефти в США. Если сегодняшняя официальная статистика по запасам от Минэнерго США подтвердит такую динамику, фьючерсы Brent могут превысить $86/барр. в отсутствии особо негативных сюрпризов со стороны трудовых данных от ADP, полагают аналитики банка.

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