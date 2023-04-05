Вероятность начала укрепления рубля очень высока - "Открытие Инвестиции"

Вероятность начала укрепления рубля остается крайне высокой, национальная валюта сильно перепродана, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Рубль вновь слабел на торгах во вторник, но объемы были далеки от рекордных. Еще одной из идей текущей динамики стало предположение конвертации средств иностранных компаний за свои российские активы. То есть вывод капитала в чистом виде. Также справедливым остается предположение относительно бюджетной балансировки, поскольку в главный финансовый документ заложена стоимость барреля нефти около 4600 рублей. Впрочем, если учитывать такую цифру, то курс рубля может ослабнуть еще на 20-25%. Тем не менее в техническом плане рубль еще более перепродан, чем рынок акций перекуплен. Поэтому вероятность коррекции остается крайне высокой. К тому же может начаться игра на повышение ОФЗ", - пишет Кочетков.

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