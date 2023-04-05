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05 апреля 2023 года 10:21
Котировки золота обновят исторические максимумы в обозримой перспективе - ПСБ
Котировки золота обновят исторические максимумы в обозримой перспективе, что способно подтолкнуть к росту и акции производителей драгоценных металлов, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Эксперты напоминают, что во вторника рынках ключевых драгметаллов состоялось ралли: котировки золота превысили отметку $2020/унц., рывком приблизившись к зоне исторических максимумов ($2050-2075/унц.), достигавшейся в марте 2020 и 2022 годов, а стоимость серебра протестировала $25/унцию. "Поддержку драгоценным металлам, как, впрочем, и паре евро-доллар, оказывают ожидания смягчения политики ФРС и снижение долларовых ставок, - пишут аналитики. - Мы продолжаем считать, что исторические максимумы по золоту будут обновлены в обозримой перспективе, что способно подтолкнуть к развитию роста и акций производителей драгоценных металлов. По-прежнему позитивно смотрим на акции "Полюса" - компания имеет крепкий бизнес и ясные долгосрочные перспективы органического роста, конъюнктурными факторами поддержки выступают рост цен на золото и слабый рубль. Наша текущая оценка справедливой стоимости акций "Полюса" - 13600 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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05 апреля 2023 года 14:22
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.05 апреля 2023 года 14:01
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.05 апреля 2023 года 13:41
"Финам" понизил рейтинг акций iShares Semiconductor ETF с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $451 на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 4% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Рыночные ожидания скорого окончания цикла... читать дальше
.05 апреля 2023 года 13:17
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.05 апреля 2023 года 12:54
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.05 апреля 2023 года 11:59
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.05 апреля 2023 года 11:39
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать бумаги "МТС" на горизонте года, текущие оценки справедливы в условиях общей макроэкономической и регуляторной неопределенности, сообщается в обзоре аналитиков. "МТС" провела конференцию, посвященную своей экосистеме сервисов, и поделилась... читать дальше
.05 апреля 2023 года 11:24
Москва. 5 апреля. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; упали акции ВТБ (MOEX: VTBR) на новостях о дивидендах, растут бумаги металлургов и "Газпрома". читать дальше
.05 апреля 2023 года 11:16
Риски временного ослабления рубля выше отметки 80 руб./$1 пока сохраняются, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник продолжил слабеть, а волатильность на валютном рынке остается высокой, - указывают эксперты. - В среду курс USD/RUB находится у 79,4 руб./$1. Другие курсы валют... читать дальше
.05 апреля 2023 года 10:58
Вероятность начала укрепления рубля остается крайне высокой, национальная валюта сильно перепродана, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова. "Рубль вновь слабел на торгах во вторник, но объемы были... читать дальше
.05 апреля 2023 года 10:43
Акции Ozon сохраняют потенциал опережающего рынок роста в среднесрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Бумаги (ADS) Ozon сохраняют потенциал опережающего рынок роста в среднесрочной перспективе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов. "Публикация отчетности Ozon за 4К22 по МСФО запланирована на 6 апреля, - отмечает эксперт. - Мы ожидаем увидеть те же тенденции, которые... читать дальше
.05 апреля 2023 года 10:30
Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 79,3 руб./$1 в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Доходности ОФЗ во вторник выросли в среднем на 5 б. п.: инвесторы ребалансировали портфели перед аукционами по размещению ОФЗ и из-за ослабления рубля. В среду... читать дальше
.05 апреля 2023 года 10:09
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.05 апреля 2023 года 09:58
Возможно сохранение котировок рублевых гособлигаций около достигнутых уровней на торгах в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Доходность ОФЗ по всей кривой выросла во вторник на 2-6 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,18%. Умеренной давление на... читать дальше
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