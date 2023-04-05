Котировки золота обновят исторические максимумы в обозримой перспективе - ПСБ

Котировки золота обновят исторические максимумы в обозримой перспективе, что способно подтолкнуть к росту и акции производителей драгоценных металлов, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты напоминают, что во вторника рынках ключевых драгметаллов состоялось ралли: котировки золота превысили отметку $2020/унц., рывком приблизившись к зоне исторических максимумов ($2050-2075/унц.), достигавшейся в марте 2020 и 2022 годов, а стоимость серебра протестировала $25/унцию.

"Поддержку драгоценным металлам, как, впрочем, и паре евро-доллар, оказывают ожидания смягчения политики ФРС и снижение долларовых ставок, - пишут аналитики. - Мы продолжаем считать, что исторические максимумы по золоту будут обновлены в обозримой перспективе, что способно подтолкнуть к развитию роста и акций производителей драгоценных металлов. По-прежнему позитивно смотрим на акции "Полюса" - компания имеет крепкий бизнес и ясные долгосрочные перспективы органического роста, конъюнктурными факторами поддержки выступают рост цен на золото и слабый рубль. Наша текущая оценка справедливой стоимости акций "Полюса" - 13600 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.