Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика РФ и США:

- Индексы деловой активности (PMI) для сектора услуг в США и России за март;

- Отчет ADP по занятости в частном секторе в США за март;

- Сальдо торгового баланса в США в феврале.

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