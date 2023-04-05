Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, поскольку данные о резком сокращении числа открытых вакансий подогрели страхи относительно рецессии в экономике США. Во вторник стало известно, что количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года. Согласно результатам ежемесячного опроса Минтруда (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10,4 млн, отмечает Trading Economics.

Общий отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс. Биржи США в пятницу будут закрыты в связи с пасхальными праздниками, однако отчет Минтруда все равно будет опубликован.

Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются в среду, южнокорейский рынок растет. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин). Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет менее 0,1% в среду. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов 5 апреля на 1,6%, несмотря на пересмотр в лучшую сторону индикаторов деловой активности в экономике. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,7% в ходе торгов.

Негативом для азиатских рынков стало более существенное, чем ожидалось, повышение ключевой процентной ставки центробанком Новой Зеландии. Ставка была поднята в среду на 50 базисных пунктов, до максимальных с декабря 2008 года 5,25% годовых. Эксперты в среднем прогнозировали ее подъем лишь на 25 базисных пунктов.

Тем временем, глава Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу заявил, что принятое накануне центробанком решение о паузе в цикле ужесточения политики не означает, что подъем ставки завершен. "На самом деле совет управляющих RBA полагает, что может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение монетарной политики для возврата инфляции к целевому показателю", - приводит слова Лоу Market Watch. Во вторник RBA оставил ключевую ставку на уровне 3,6% годовых - максимальном с мая 2012 года.

В свою очередь цены на нефть растут в среду на сигналах снижения запасов в США, продолжая подъем, начавшийся вслед за неожиданным сокращением добычи рядом стран ОПЕК+ в минувшее воскресенье. Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 31 марта, на 4,35 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за прошлую неделю будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск. На предыдущей неделе резервы нефти в стране уменьшились на 7,49 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в среду составила $85,4 баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,01, до $84,94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,47%, до $81,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 0,4%, до $80,71 за баррель, что является максимумом с 26 января.

Цены на нефть выросли почти на 7% за первые две сессии текущей недели. Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым ими на себя на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года). Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с. Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 апреля снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,469 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,931 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,04% и составил 109,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 844,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,79%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,55%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER24" (-0,2%), "Автодор-003Р-02" (-0,16%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВИС финанс" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Первоначально объем размещения планировался в размере не более 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Купоны квартальные.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БO-07-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны будут ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 3 апреля. Техразмещение запланировано на 5 апреля, оно продлится до 26 апреля.

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) увеличил объем размещения 5-летних облигаций серии GOLD01 с номиналом в золоте с 3 млрд до 5 млрд рублей и установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 5,5% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Дата начала техразмещения - 7 апреля. Для неквалифицированных инвесторов необходим тест N6. Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении, таким образом, будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото. Размер номинала на дату начала размещения - 4 тыс. 961,49 рублей.

ООО "Газпром капитал" 7 апреля с 10:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации 7-й серии объемом до 40 млрд рублей. Букбилдинг пройдет по спреду к ставке RUONIA. Купон будет переменным и рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA, плюс спред. Ориентир спреда - 145-155 базисных пунктов, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 12 апреля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 18 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 5-летний выпуск облигаций серии 003Р-007 объемом 10 млрд рублей. Формула купонного дохода - сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ставка RUONIA + спред. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 14-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 7,5% годовых. Десятилетний выпуск номинальным объемом 1 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года по ставке 12% годовых. В мае и ноябре 2021 года компания частично досрочно погасила бумаги на общую сумму 999,998 млн рублей, таким образом, в обращении осталось 2 облигации на 2 тыс. рублей. Ставка текущего купона по выпуску - 7,5% годовых, 19 апреля по выпуску предстоит исполнение очередной оферты.