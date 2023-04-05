Возможно сохранение цен ОФЗ около текущих уровней на торгах в среду - ПСБ

Возможно сохранение котировок рублевых гособлигаций около достигнутых уровней на торгах в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность ОФЗ по всей кривой выросла во вторник на 2-6 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,18%. Умеренной давление на рынок оказывало ослабление рубля, что усиливает проинфляционные риски. Также сказываются ожидания предложения большого объема нового госдолга. Минфин РФ планирует продать во втором квартале ОФЗ на 800 млрд руб. На аукционах в эту среду инвесторам будут предложены ОФЗ 26240 (с погашением в 2036 году) и 26242 (с погашением в 2029 году) в безлимитном объеме. Полагаем, что ведомство продолжит тактику консервативного размещения госдолга с премией в пределах 5 б.п. ко вторичному рынку, в этом случае в среду ожидаем сохранение котировок ОФЗ около достигнутых уровней", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.