Вероятно снижение индекса Мосбиржи к 2465п в среду - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 2465 пунктов на торгах в среду, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"На наш взгляд, рынок сейчас локально перегрет и растущий импульс практически сошел на нет. Ожидаем продолжение коррекции в бумагах Сбербанка. В то же время повышенная волатильность будет наблюдаться в акциях ВТБ в случае позитивного сюрприза в отчетности, рассчитываем на их рост. Продолжаем оптимистично смотреть лишь на акции нефтегазового сектора и золотодобытчиков", - отмечает эксперт в комментарии.

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