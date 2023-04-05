Цена золота обладает потенциалом роста выше $2100/унц. - БКС Экспресс

Котировки золота в текущих условиях в целом обладают потенциалом роста выше $2100 за тройскую унцию, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Цены на золото во вторник все-таки преодолели круглую отметку в $2000, переписав максимальные значения за последний год. Потенциальный пробой $2000 обозначался нами ранее в качестве сигнала в пользу ускорения импульса. Если в среду не произойдет резкого провала вниз, то следующие цели сдвинутся выше $2100. То есть в золоте будут переписаны исторические максимумы. Промежуточным препятствием выступает уровень $2070, однако, на мой взгляд, в текущих условиях он может быть спокойно пройден. Накануне импульс роста сопровождался новостями о том, что запасы золота в мировых ЦБ растут одиннадцатый месяц подряд. Что важно - рост золота сам по себе может вызывать тревогу у инвесторов, так как драгметалл в каком-то роде выступает индикатором неопределенности и общерыночных рисков, в том числе проинфляционных", - указывает аналитик.

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