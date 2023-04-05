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05 апреля 2023 года 09:05

Brent - $85,36 за баррель

Фондовые индексы США снизились во вторник на опасениях рецессии. Фондовые рынки Японии и Австралии снижаются в среду, Южная Корея в плюсе. Цены на нефть растут на торгах в среду.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, поскольку данные о резком сокращении числа открытых вакансий подогрели страхи относительно рецессии в экономике США.

Во вторник стало известно, что количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года.

Согласно результатам ежемесячного опроса Минтруда (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 10,4 млн, отмечает Trading Economics.

Общий отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс. Биржи США в пятницу будут закрыты в связи с пасхальными праздниками, однако отчет Минтруда все равно будет опубликован.

Торги в начале квартала осложняются данными, указывающими на ослабление экономического роста в марте, сказал старший инвестиционный стратег John Hancock Investment Management Мэтью Мискин.

"Замедление роста означает снижение прибыли, и это является негативом для акций", - написал он.

Впрочем, снижение индексов во вторник могло быть техническим откатом, отметил Джеймс Рейган из D.A. Davidson. "Мы все еще находимся в ситуации, когда плохие новости могут стать хорошей новостью", - добавил он.

Капитализация Virgin Orbit Holdings Inc. рухнула на 23,2% после того, как американская аэрокосмическая компания подала заявление о банкротстве в суд штата Делавэр. Virgin намерена использовать процедуру банкротства для максимизации стоимости бизнеса и активов в период поиска покупателя.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) снизилась на 0,3% на новости, что компания сократит небольшое число сотрудников, отвечающих за строительство и содержание розничных магазинов и других объектов компании в различных странах.

Акции Acuity Brands (SPB: AYI) подешевели на 11%. Поставщик решений для освещения и управления зданиями во втором квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль на 10,5%, однако выручка оказалась хуже прогноза экспертов.

Рыночная стоимость сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) упала на 23,5%. Компания сообщила об урегулировании судебного спора с акционерами по поводу планов конвертации привилегированных акций в обыкновенные.

По оценкам аналитика B. Riley Securities Эрика Волда, соглашение открывает возможность для привлечения капитала на сумму до $16 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 198,77 пункта (0,59%) и составил 33402,38 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Nike Inc. (SPB: NKE), подорожавшие на 1,6%, лидером снижения - бумаги Caterpillar (SPB: CAT), упавшие на 5,4%.

Standard & Poor''s 500 опустился на 23,91 пункта (0,58%) - до 4100,6 пункта.

Nasdaq Composite потерял 63,13 пункта (0,52%) и составил 12126,33 пункта.

Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются в среду, южнокорейский рынок растет.

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин).

Негативом для азиатских рынков стало более существенное, чем ожидалось, повышение ключевой процентной ставки центробанком Новой Зеландии. Ставка была поднята в среду на 50 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с декабря 2008 года 5,25% годовых. Эксперты в среднем прогнозировали ее подъем лишь на 25 б.п.

Тем временем, глава Резервного банка Австралии (RBA) Филип Лоу заявил, что принятое накануне центробанком решение о паузе в цикле ужесточения политики не означает, что подъем ставки завершен.

"На самом деле совет управляющих RBA полагает, что может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение монетарной политики для возврата инфляции к целевому показателю", - приводит слова Лоу Market Watch.

Во вторник RBA оставил ключевую ставку на уровне 3,6% годовых - максимальном с мая 2012 года.

В среду Лоу отметил среди ключевых факторов, влияющих на политику ЦБ, - ситуацию в мировой экономике, особенно в свете недавней напряженности в банковском секторе США.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Австралии в марте упал до 48,6 пункта с 50,7 пункта в феврале. Значение индекса, рассчитываемого Judo Bank, ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Сводный PMI, учитывающий активность как в сфере услуг, так и в промышленном секторе Австралии, упал в марте до 48,5 пункта с февральских 50,6 пункта.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет менее 0,1% в среду.

Котировки акций золотодобывающих компаний Newcrest Mining, Northern Star Resources и Evolution Mining выросли соответственно на 2,8%, 3,6% и 3,7% в ходе торгов вслед за подъемом цен на золото.

В то же время акции BHP опускаются в цене 2%, Rio Tinto - 1,5%, Fortescue Metals - 1,4%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,6% в среду, несмотря на пересмотр в лучшую сторону индикаторов деловой активности в экономике.

PMI сферы услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в марте вырос до 55 пунктов (предварительное значение - 54,2 пункта) с февральских 54 пунктов. Мартовское значение индекса стало самым высоким с октября 2013 года.

Сводный PMI в прошлом месяце увеличился до 52,9 пункта (предварительное значение - 51,9 пункта) с 51,1 пункта в феврале.

Акции сырьевых компаний Японии являются лидерами снижения в среду. Стоимость бумаг Nippon Steel упала на 2,9%, JFE Holdings - на 3,5%, Kobe Steel - 3,1%, Inpex Corp. - на 1,8%.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 2,4%, Fast Retailing - на 1,9%, Toyota Motor - на 2,4%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,7% в ходе торгов.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличилась на 0,3%, Hyundai Motor - на 1,7%.

Цены на нефть растут в среду на сигналах снижения запасов в США, продолжая подъем, начавшийся вслед за неожиданным сокращением добычи рядом стран ОПЕК+ в минувшее воскресенье.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 31 марта, на 4,35 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за прошлую неделю будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск. На предыдущей неделе резервы нефти в стране уменьшились на 7,49 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в среду составляет $85,36 баррель, что на $0,42 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,01, до $84,94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,36 (0,45%), до $81,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,29 (0,4%), до $80,71 за баррель, что является максимумом с 26 января.

Цены на нефть выросли почти на 7% за первые две сессии текущей недели. Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым ими на себя на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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