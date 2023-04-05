"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1200 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции акции "НОВАТЭКа" с целью 1200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 20 декабря 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции эмитента не только дошли до нашего целевого ориентира, но и преодолели его. Доходность составила 20%. Рекомендуем фиксировать прибыль и закрывать позицию", - указывают аналитики.

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