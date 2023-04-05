"Финам" снизил рейтинг "префов" Транснефти до "держать"

"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Транснефти" с "покупать" до "держать" в связи с бурным ростом стоимости бумаг в последние несколько недель, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании

Прогнозная стоимость для этих акций была при этом сохранена экспертами на уровне 115550 рублей за штуку.

"С момента присвоения нами рейтинга "покупать" по привилегированным акциям "Транснефти" 10 ноября они выросли на 26% и практически достигли целевой цены. Весь рост произошел в последний месяц и, вероятно, был связан с ожиданиями дивидендов за 2022 год. По нашим оценкам, если норма выплат останется на отметке 50% прибыли, то дивидендная доходность "префов" за 2022 год может составить 11% - недостаточно высокое значение для существенной переоценки стоимости компании. При этом без повышения нормы выплат потенциала для значительного роста дивидендов у эмитента нет, что, на наш взгляд, ограничивает дальнейший "апсайд" в акциях компании", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

"Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. В начале 2022 года компания транспортировала около 83% всей нефти и 29% всех нефтепродуктов в России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.