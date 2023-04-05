Рубль меняется незначительно к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

Москва. 5 апреля. Доллар США и юань едва ощутимо меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль колеблется слабо в ожидании дальнейших драйверов к более заметному движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,50 руб./$1 (-2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,6 коп. - до 11,53 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта меняется незначительно, так как участники рынка на старте торгов не получили заметных сигналов, способных сдвинуть текущее равновесие. Рубль продолжает игнорировать рост цен на нефть на фоне сохраняющегося беспокойства участников рынка по поводу рисков дальнейшего снижения экспортных нефтегазовых доходов и ухудшения бюджетных показателей. Не исключено, что движение рубля отыгрывают спекулятивно настроенные игроки.

После едва заметного прироста по итогам предыдущей сессии нефтяные котировки вновь потянулись вверх. В среду в США будет опубликован еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,38 за баррель, что на 0,52% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,11 за баррель, что на 0,50% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 1,59%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,06%. Биржи материкового Китая и Гонконга в среду закрыты по случаю праздника Цинмин - дня поминовения усопших.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, поскольку данные о резком сокращении числа открытых вакансий подогрели страхи относительно рецессии в экономике США. Во вторник стало известно, что количество открытых вакансий в США упало сильнее прогнозов в феврале и опустилось ниже 10 млн впервые с мая 2021 года. Согласно результатам ежемесячного опроса Минтруда (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число вакансий упало на 632 тыс., до 9,93 млн по сравнению с пересмотренными 10,56 млн в январе.

Общий отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс. Биржи США в пятницу будут закрыты в связи с пасхальными праздниками, однако отчет Минтруда все равно будет опубликован.

Торги в начале квартала осложняются данными, указывающими на ослабление экономического роста в марте.