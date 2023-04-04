Рубль упал к основным валютам по итогам вторника, завершил день вблизи минимальных отметок почти за год в парах с ними

Москва. 4 апреля. Доллар США, евро и юань заметно выросли на Московской бирже по итогам вторника, в ходе торгов они в очередной раз обновили максимальные отметки с апреля прошлого года. Рубль подешевел к бивалютной корзине, несмотря на наблюдавшийся рост цен на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 79,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 78 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 79 руб./$1 впервые с 19 апреля 2022 года. Евро стоил 86,81 руб./EUR1, подорожав на 88,25 копейки. Ранее евро поднимался выше 87 руб. впервые с 15 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 82,6 копейки - до 82,8 рубля. Курс китайского юаня вырос на 7,5 копейки - до 11,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно упал к доллару и евро по итогам торгов вторника на фоне возможного повышения спроса на валюту со стороны отдельных участников рынка, в том числе, имеющего спекулятивный характер. Беспокойство участников рынка также могло быть обусловлено рисками дальнейшего снижения экспортных нефтегазовых доходов и ухудшения бюджетных показателей, которое, однако, могло быть частично нивелировано вступлением в силу изменений в правила налогообложения компаний нефтегазовой отрасли.

1 апреля 2023 года вступил в силу закон об изменении параметров налогообложения нефтяной отрасли, который призван сгладить негативные последствия для бюджета РФ от введения западными странами ценового "потолка" на российские нефть и нефтепродукты. Речь идет о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, а также о налоговом вычете для "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).

Закон ограничивает дисконт нефти Urals к Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленный доход и обратного акциза на нефть. Так, в апреле налоги будут взиматься с цены Urals, не меньшей, чем цена Brent (североморский датированный) минус $34 за баррель, в мае - минус $31 за баррель, в июне - минус $28 за баррель, с июля - минус $25 за баррель.

Введение ограничения на цену Urals для налогообложения позволит сохранить доходы российского бюджета в 2023 году в объеме 660 млрд рублей, рассчитывает Минфин.

Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1 за баррель. В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1 за баррель).

Согласно закону о федеральном бюджете, его доходы в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб. За первые два месяца 2023 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом около 2,6 трлн руб., до годового плана по этому показателю осталось чуть меньше 350 млрд руб. Предварительную оценку за первый квартал Минфин еще не опубликовал.

По данным Минфина РФ, средняя стоимость нефти марки Urals в январе-марте 2023 года сложилась в размере $48,92 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($88,95) в 1,8 раза. В марте также наблюдалось падение цены - в 1,86 раза, до $47,85 за баррель, говорится в сообщении ведомства.

Средняя цена на нефть сорта Brent в марте была на уровне около $79,1 за баррель. Таким образом, дисконт Urals составил порядка 39,5%. В феврале и январе он был на уровне 41%, в декабре - около 38%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, несмотря на растущие цены на нефть и в целом позитивный общерыночный фон, рубль продолжал сдавать позиции на торгах во вторник. "Причины снижения его курса носят фундаментальную природу. Импорт в Россию продолжает активно восстанавливаться, а геополитический дисконт на продаваемое за рубеж сырье и санкционные ограничения ("потолок" цен, эмбарго) привели к сокращению объема поступающей валютной выручки. Снижение профицита счета текущих операций сделало российскую валюту более уязвимой. Также резко выросли бюджетные расходы, обусловленные геополитическими нуждами. Полагаем, что девальвационный импульс близок к завершению. Ценовой позитив в нефти с временным лагом должен транслироваться в укрепление рубля. По нашим оценкам, уже в ближайшей перспективе пара "доллар-рубль" может вернуться в район 76-77 руб./$1", - говорит Бахтин.

"Мы полагаем, что резкое ослабление рубля за последние дни во многом схоже с ситуацией в конце декабря прошлого года. Вероятно, как и в декабре, основное давление на рубль оказала нестабильность притока валютной выручки в условиях ограничений на российский экспорт. Однако в этот раз ограниченное предложение зарубежной валюты, судя по всему, сопровождалось резко возросшим на нее спросом со стороны отдельных крупных участников рынка. Это может быть связано с процессом реализации российских активов западными компаниями и их уходом с рынка РФ. На указанные факторы ("провалы" в потоках валютной выручки и локально высокий спрос на валюту) также накладывается дальнейшее сокращение ликвидности на рынке, которое усиливает волатильность в периоды изменения баланса спроса и предложения валюты. Общая тенденция на ослабление рубля сохраняется, но мы полагаем, что резкие движения последних дней во многом имеют локальный характер и сформированы под влиянием сокращающейся ликвидности на валютном рынке. Весьма вероятно, что уже в ближайшее время локальный пик укрепления валюты будет пройден, или он уже был пройден, поэтому рубль вернет часть позиций, ситуация на какое-то время вновь стабилизируется", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Повышенный спрос на валюту, наблюдавшийся с начала недели, мог быть обусловлен тем, что российские власти разрешат перечислить на зарубежный счет Shell (SPB: RDS.A) почти 95 млрд рублей за долю компании в проекте "Сахалин-2". Об этом во вторник сообщила газета "Коммерсантъ". По данным издания, "глава "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) Леонид Михельсон предложил президенту РФ Владимиру Путину разрешить перечислить средства, которые Shell может получить от продажи 27,5% в проекте "Сахалин-2", на ее зарубежный счет".

Газета со ссылкой на источники, знакомые с обращением главы "НОВАТЭКа", пишет, что просьба разрешить Shell получить деньги, "минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта". Путин, по данным "Коммерсанта", поставил на письме визу "согласен".

"Возможная причина коррекционной динамики - сформировавшиеся опасения ослабления рубля на фоне точечных, но довольно концентрированных оттоков капитала. В частности, сегодня российские СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по выходу компании Shell из проекта "Сахалин-2". Причем особенностью сделки может стать разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на вывод капитала. Озвученная оценка в 94,8 млрд руб. может стать довольно чувствительной суммой для текущей ликвидности локального валютного рынка. Кроме того, она может быть частично дополнена накопленными на счетах типа "С" дивидендами за 2021 год в размере около $1 млрд. Подобная ситуация отражает снижение ликвидности валютного рынка, объем торгов на котором в марте снизился до 75 млрд в долларовом эквиваленте (сумма оборотов долларом, евро и юанем). Причем объем торгов долларом в период с января по март этого года опустился до $29 млрд в среднем, что соответствует доли в 42%. Технически это может создавать временные ценовые перекосы как со стороны спекулятивных игроков, так и со стороны непосредственных покупателей валюты, уполномоченных компанией Shell. Мы предполагаем, что ликвидность российского валютного рынка может усугубить проблемы финансовой стабильности и должна обратить на себя внимание Банка России. В противном случае "провалы рынка" могут участиться и стать эффективным инструментом манипуляций у недобросовестных участников", - подчеркивают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"С начала года на рынке был консенсус, что рубль будет слабеть, но мало кто ждал, что с такой скоростью. Его последний рывок вниз и вовсе происходит на фоне растущих цен на нефть и объемов морского экспорта нефти и нефтепродуктов вкупе с улучшением настроений на глобальном рынке. Что мы думаем? Привычное для 2022 года кивание в сторону торгового баланса для объяснения слабости рубля, полагаем, не очень подходит. Произошла нормализация профицитов с рекордных для более нормальных уровней, которые сами по себе рублю не страшны. Да и импорт при курсе 65-70 руб./$1 и импорт при 77-80 руб./$1, это, как говорится, "две большие разницы" - стабилизирующие свойства рубля для торгового баланса работали, работают и будут работать. (. . .) Но сокращение торгового профицита автоматически повысило значимость потоков капитала - менее прозрачной части платежного баланса, особенно когда СМИ все чаще наполнены сообщениями об очереди нерезидентов на продажу бизнеса и вывод средств из РФ. Процесс одобрения этих сделок крайне непрозрачен ни по структуре участников, ни по объемам, но в условиях менее ликвидного и глубокого FX-рынка это создает повышенную волатильность рубля. Добавим сохраняющийся спрос на валюту со стороны обеспеченной части населения и покинувших страну и периодические выплаты по евробондам в рублях (которые банки должны конвертировать в валюту в считанные дни, чтобы не создавать ОВП) и получим то, что имеем, - малообъяснимые скачки курса", - полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть перешли к снижению вечером во вторник после новости о возобновлении поставок иракской нефти через Турцию.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,78% - до $84,27 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,5% - до $80,02 за баррель.

В понедельник обе марки подскочили в цене на 6,3%. Для Brent подъем стал максимальным с 21 марта 2022 года, для WTI - с 12 апреля прошлого года.

Власти Ирака и региональное правительство Курдистана (КРГ) достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан, сообщил MarketWatch.

Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака 25 марта. Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.

Между тем участники рынка продолжают оценивать возможные последствия объявленного ранее сокращения добычи нефти рядом стран ОПЕК+ для мирового рынка.

Вечером в воскресенье ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 апреля на 1,4053 рубля, до 79,3563 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,1022 рубля, до 86,7207 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник укрепился на 1,3794 рубля по отношению к понедельнику и составил 79,3228 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,2599 рубля и составил 79,3019 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 563,96 млн, из которых $340,983 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 222,977 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 2,3393 рубля, до 86,7451 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,8988 рубля, до 86,6528 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR590,145 млн, из которых EUR146,695 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR443,45 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, повысилась - на 1 б.п. - до 7,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на отметках 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.