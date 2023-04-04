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Рынок акций РФ забуксовал в росте из-за фиксации прибыли игроками, лидировали Сургутнефтегаз и НОВАТЭК

Москва. 4 апреля. Рынок акций РФ во вторник забуксовал в росте из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции в нефти после ралли; индекс Мосбиржи после скачка выше 2500 пунктов сдал назад к 2480 пунктам, несмотря на ослабление рубля. Лидировали в росте акции "Сургутнефтегаза" и "НОВАТЭКа".

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи составил 2480,45 пункта (+0,3%, днем индекс поднимался до 2511,49 пункта), индекс РТС - 983,46 пункта (-0,5%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 4,8%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 79,46 рубля (+0,72 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +4,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,1%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, закрепление индекса МосБиржи выше отметки 2488 пунктов (предыдущий максимум на закрытие, зафиксированный в сентябре 2022 года) стал бы хорошим подспорьем для дальнейшего роста.

Ключевым фактором подъема рынка стали акции нефтегазового сектора. Лидерами выступили "префы" "Сургутнефтегаза", которые закрыли дивидендный "гэп". Сильная динамика бумаг связана с ослаблением рубля, а также ожиданиями того, что в ближайшие дни компания опубликует финансовые результаты за прошлый год, полагает эксперт. Достигли максимума с июля прошлого года "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) - инвесторы считают, что компания, наряду с другими госкорпорациями, объявит о выплате дивидендов.

Неплохо прибавили также бумаги "НОВАТЭКа" на фоне известий, что Shell (SPB: RDS.A) может получить разрешение на перечисление денежных средств от продажи доли в проекте "Сахалин 2" на свой зарубежный счет. Наиболее вероятным покупателем станет именно "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), полагает аналитик.

Обновили локальные максимумы акции "Норникеля". Однако взгляд на перспективы бумаг ГМК, по его оценке, остается консервативным из-за падения дивидендной доходности и снижения производства; текущий рост связан с тем, что бумаги заметно отстали от рынка и пытаются сократить разрыв.

В целом восходящий импульс рынка акций угасает, из-за чего можно ожидать консолидации в ближайшие дни, чуть ниже отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи, полагает эксперт. Спрос может сохраниться на акции нефтегазового сектора, а также бумаги золотодобытчиков на фоне сильного роста цен на золото. В случае позитивного сюрприза в финотчете ВТБ спрос на акции банка также может сохраниться, считает Головинов.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, внешняя конъюнктура пока располагает к дальнейшему росту российского рынка, однако следует помнить, что после сильного повышательного импульса всегда обостряется чувствительность инвесторов к новостному фону. Поэтому любой значимый негатив - рыночный, корпоративный или геополитический - может запустить волну фиксации прибыли, предупреждает эксперт.

В среду ожидается публикация мартовских индексов экономической активности PMI в секторе услуг еврозоны и США, данные ADP о занятых в несельскохозяйственном секторе США в марте и показатели торгового баланса. Минфин РФ отчитается об оценке отклонения нефтегазовых доходов от плановых в апреле. Состоится общее собрание акционеров "Группы Позитив" (MOEX: POSI), в повестке мероприятия тема дивидендов. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 апреля - 2420-2520 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, превышение индексом МосБиржи сентябрьского максимума может сигнализировать о выходе рынка из широкого боковика, сформированного в прошлом году, и о дальнейшем движении в сторону следующего важного уровня 2840 пунктов.

Значимым драйвером роста рынка стал нефтегазовый сектор, а также отсутствие негативных новостей. Акции "Газпрома" выросли после новостей о возобновлении страхования немецкими компаниями трубопровода "Северный поток", считает он.

После решения ОПЕК+ снизить добычу нефти до конца года проинфляционные риски снова возрастают из-за вероятного роста стоимости нефти. Пока же эйфория на нефтяном рынке, связанная с решением ОПЕК+, завершилась. В случае дальнейшего восстановления китайской экономики, смягчения риторики в отношении монетарной политики со стороны ФРС США и сокращения добычи со стороны ОПЕК+ текущий позитивный импульс может перерасти в устойчивый восходящий тренд, полагает аналитик.

Рубль в краткосрочной перспективе рубль может достичь 80 руб./$1. Однако в ближайшей перспективе курс рубля может поддержать дорожающая нефть на ослаблении доллара, которое может начаться в том случае, если инвесторы заметят в риторике американского ЦБ сигналы на ослабление монетарной политики, отмечает Кравченко.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, основной прирост рынка обеспечивает сектор нефти и газа.

МТС опубликовала отчетность за 2022 год по РСБУ: чистая прибыль упала на 47,6% (до 31,289 млрд руб.), рост выручки составил 4,9% (до 391,573 млрд руб.). Падение прибыли по РСБУ явно не впечатлило рынок, который отправил акции компании в число аутсайдеров.

Просели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%) на фоне известий, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Газпромбанка (MOEX: GZPR) к "Мечелу" и ООО "Управляющая компания Мечел-Сталь". В одном из исков заявлено требование о взыскании более 11,9 млрд рублей. Иски поступили в суд 3 апреля, но основания для исковых требований пока не приводятся, отмечает аналитик.

Allianz и Munich Re возобновили страхование "Северного потока 1". Немецкий бизнес рассчитывает на то, что трубопровод можно будет восстановить после нормализации геополитической ситуации. "НОВАТЭК" намерен участвовать на торгах за долю Shell в проекте "Сахалин 2", стоимость которой оценивается в 95 млрд руб., добавил Кочетков.

Нефть отыграла решение ряда стран ОПЕК+ по дополнительному сокращению производства с мая. Вечером котировки начали снижаться на фоне известий из Ирака, что правительство в Багдаде и региональные власти Курдистана заключили соглашение, которое позволяет возобновить поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан, отметил аналитик.

Во вторник в Азии индексы акций выросли за исключением Гонконга (японский Nikkei вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,7%), однако наметилась коррекция вечером в Европе (индекс FTSE просел на 0,5%, DAX сократил прирост до 0,1%) и в США (индексы проседают на 0,4-0,7%).

Позитивными факторами для азиатских рынков во вторник стали прогноз по экономике региона Азиатского банка развития (АБР), а также решение Резервного банка Австралии (RBA) остановить цикл повышения ключевой процентной ставки (RBA во вторник оставил ставку на уровне 3,6% годовых - минимуме с мая 2012 года).

АБР ожидает увеличения темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азии в 2023 году по сравнению с прошлым годом благодаря снятию карантинных ограничений в Китае.

Согласно прогнозу АБР, опубликованному во вторник, ВВП азиатских emerging markets вырастет на 4,8% как в текущем, так и в следующем году после повышения на 4,2% в 2022 году. Экономика Китая, как ожидается, увеличится на 5% в 2023 году и на 4,5% в 2024 году. В 2022 году ВВП КНР поднялся на 3%.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены приступили к коррекции после роста с начала недели на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи на 1,66 млн б/с с мая до конца года. Снижение котировок во вторник спровоцировали новости о возобновлении поставок иракской нефти через Турцию.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $84,15 за баррель (-0,9% и +6,3% в понедельник), майская цена WTI - $79,89 за баррель (-0,7% и +6,3% накануне).

Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI - с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Власти Ирака и региональное правительство Курдистана (КРГ) достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан, сообщил MarketWatch.

Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака 25 марта. Нефтяные компании, работающие в иракском Курдистане, транспортировали через Турцию около 400 тыс. баррелей нефти в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+38,8%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+19,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+15%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+9,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+9%), ГК "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+8,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+6,3%), "префы" "Транснефти" (+5,5%).

Подешевели акции банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-5,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-4,3%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-3,8%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-3,5% и -3,6% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,46 млрд рублей (из них 12 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,01 млрд рублей на бумаги ВТБ и 8,89 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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