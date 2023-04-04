04 апреля 2023 года 19:22
Цены евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 4 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 4 базисных пункта - до 61,82% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,01% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 23 базисных пункта - до 64,25% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, до 9,39% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 20 базисных пунктов - до 43,26% от номинала (его доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 12,69% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 28 базисных пунктов - до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 30 базисных пунктов - до 35,62% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году потеряли в стоимости 6 базисных пунктов - до 42,83% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 27,74% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня 80 базисных пунктов, подорожав до 42,17% от номинала (их доходность снизилась на 41 базисный пункт, составив 21,48% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 106 базисных пунктов - до 88,06% от номинала (его доходность снизилась на 290 базисных пунктов - до 30,52% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 2 базисных пункта, составив 65,86% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренный рост второй день подряд.
Глобальные инвесторы ждут публикацию в США отчета по рынку труда. Отчет по американскому рынку труда за март будет обнародован в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом ожидают, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,6% и рост числа рабочих мест в экономике на 240 тыс. Биржи США в пятницу будут закрыты в связи с пасхальными праздниками, однако отчет Минтруда все равно будет опубликован.
Накануне участники рынка отыгрывали неожиданное решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти и данные о том, что индекс деловой активности в производственном секторе США в марте упал до минимального уровня с мая 2020 года. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал до 46,3 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в понедельник. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали уменьшения до 47,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд, поскольку американские компании продолжают корректировать производство в условиях снижения спроса.
Опубликовано: /Финмаркет/
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