"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bank of China

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Bank of China с целевой ценой HKD3,40 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Доход и чистая прибыль госбанка в 2022 году выросла на 5% г/г. BOC показал самый быстрый рост выручки среди топ-4 крупнейших банков Китая и самую высокую чистую процентную маржу (NIM) в отрасли. В 2022 году NIM составила 1,76%, что на 1 б.п. выше уровня 2021 года. В 2022 году чистый комиссионный доход и другие непроцентные доходы сократились на 11,3% и 14,0% г/г в основном из-за сокращения агентских комиссий и колебаний рынка. У BOC высокое качество активов. В 2022 году уровень просрочки составил 1,32%, что на 1 б.п. выше 3К22, но это по-прежнему самый низкий показатель среди четверки крупнейших банков Китая", - пишут аналитики.

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