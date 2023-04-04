"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Conagra Brands с целью $41,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $35,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Conagra Brands опубликует квартальный отчет в среду, 5 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $3,09 млрд и прибыли на акцию $0,6404. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость

"С точки зрения технического анализа бумага находится на сильном уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $35,5 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,90", - отмечают эксперты.

Conagra Brands - американская холдинговая компания по производству потребительских товаров со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Conagra производит и продает продукцию под различными торговыми марками, которые доступны в супермаркетах, ресторанах и заведениях общественного питания.

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