"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с целью 1308,1 руб

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1308,1 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 11,3%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"НОВАТЭК" подал заявку на участие в отборе покупателя доли в ООО "Сахалинская энергия" - новом операторе проекта "Сахалин-2". В декабре 2022 года правительство утвердило оценку бывшей доли Shell в 94,8 млрд руб. Если "НОВАТЭК" купит долю в проекте по указанной цене, "Сахалин 2" в целом будет тем самым оценен в 379 млрд руб. ($4,82 млрд). Это привлекательная для покупателя оценка: так, при текущей цене СПГ в восточной Азии около $14,5/млн бтэ годовая выручка проекта при выпуске 11 млн т могла бы составить $8,2 млрд", - пишет аналитик Алексей Кокин.

По оценке эксперта, "НОВАТЭК" мог бы в результате нарастить производство СПГ примерно на 3 млн т/г, или 14-15%, причем "Сахалин-2" выгоднее расположен с точки зрения транспортных затрат, чем арктические проекты. "НОВАТЭК" сейчас - единственная компания в России с опытом управления крупными проектами СПГ, поэтому выглядит фаворитом на приобретение доли, подчеркивается в комментарии.

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