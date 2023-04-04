"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ПИКа" с целью 710 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 710 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 638 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания активно восстанавливается после просадки в 2022 году. Учитывая лидирующую позицию на рынке недвижимости России, "ПИК" может продемонстрировать хорошие темпы восстановления.

"С технической точки зрения акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 638 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,0", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "ПИК" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк застройщика составляет порядка 21,5 млн кв. м. "ПИК" реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

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