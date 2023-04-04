Рубль днем слегка снизил темпы падения к основным валютам после обновления минимальных отметок почти за год в парах с ними

Москва. 4 апреля. Доллар США, евро и юань немного подсократили темпы роста, но продолжают заметно повышаться на Московской бирже во вторник днем, ранее в ходе торгов они в очередной раз обновили максимальные отметки с апреля прошлого года. Рубль дешевеет к бивалютной корзине, несмотря на продолжающийся рост цен на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 79,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 55 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 79 руб./$1 впервые с 19 апреля 2022 года. Евро стоил 86,47 руб./EUR1, подорожав на 54,75 копейки. Ранее евро поднимался выше 87 руб. впервые с 15 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 54,89 копейки - до 82,52 рубля. Курс китайского юаня вырос на 7,6 копейки - до 11,5 рубля, торгуется вблизи максимальных отметок с 25 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к основным валютам в ходе дневных торгов, несмотря на продолжающую дорожать нефть. После обновления очередных минимумов рубль подсократил темпы снижения, повышенный спрос на валюту со стороны участников рынка заметно снизился. Кроме того, поддержку рублю оказывает вступление в силу закона об изменении параметров налогообложения нефтяной отрасли.

Речь идет о применении дисконтов к цене Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть, а также о налоговом вычете для "Газпром нефти" (MOEX: SIBN). Закон вступил в силу с 1 апреля 2023 года.

Закон ограничивает дисконт нефти Urals к Brent в расчете налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленный доход и обратного акциза на нефть. Так, в апреле налоги будут взиматься с цены Urals, не меньшей, чем цена Brent (североморский датированный) минус $34 за баррель, в мае - минус $31 за баррель, в июне - минус $28 за баррель, с июля - минус $25 за баррель.

Введение ограничения на цену Urals для налогообложения позволит сохранить доходы российского бюджета в 2023 году в объеме 660 млрд рублей, рассчитывает Минфин.

Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1 за баррель. В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1 за баррель).

Согласно закону о федеральном бюджете, его доходы в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.

За первые два месяца 2023 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом около 2,6 трлн руб., до годового плана по этому показателю осталось чуть меньше 350 млрд руб. Предварительную оценку за первый квартал Минфин еще не опубликовал.

По данным Минфина РФ, средняя стоимость нефти марки Urals в январе-марте 2023 года сложилась в размере $48,92 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($88,95) в 1,8 раза. В марте также наблюдалось падение цены - в 1,86 раза, до $47,85 за баррель, говорится в сообщении ведомства.

Средняя цена на нефть сорта Brent в марте была на уровне около $79,1 за баррель. Таким образом, дисконт Urals составил порядка 39,5%. В феврале и январе он был на уровне 41%, в декабре - около 38%.

"Курс рубля на этой неделе продолжил снижаться. Участников рынка беспокоит растущий дефицит федерального бюджета (в таком случае бюджету был бы выгоден более слабый рубль) и сокращение профицита платежного баланса. Однако снижение по счету текущих операций, которое мы сейчас наблюдаем и, скорее всего, будем наблюдать большую часть года, - это снижение относительно крайне нестандартных объемов прошлого года, когда экспорт резко вырос, а импорт, наоборот, упал. Сейчас платежный баланс просто возвращается к норме, но при сравнении год к году его динамика, конечно, вызывает беспокойство среди инвесторов. Из-за этого рубль может еще какое-то время находиться в режиме слабого курса. Тем не менее долгосрочные перспективы рубля из-за этих факторов на самом деле не ухудшаются. Если мы посмотрим на соотношение российской инфляции к инфляции других стран и если инфляция в России действительно останется в рамках прогнозов ЦБ, то ни о каком сильном ослаблении рубля говорить не приходится", - отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Повышенный спрос на валюту, наблюдавшийся с начала недели, мог быть обусловлен тем, что российские власти разрешат перечислить на зарубежный счет Shell (SPB: RDS.A) почти 95 млрд рублей за долю компании в проекте "Сахалин-2". Об этом во вторник сообщила газета "Коммерсантъ". По данным издания, "глава "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) Леонид Михельсон предложил президенту РФ Владимиру Путину разрешить перечислить средства, которые Shell может получить от продажи 27,5% в проекте "Сахалин-2", на ее зарубежный счет".

Газета со ссылкой на источники, знакомые с обращением главы "НОВАТЭКа", пишет, что просьба разрешить Shell получить деньги, "минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта". Путин, по данным "Коммерсанта", поставил на письме визу "согласен".

"Возможная причина коррекционной динамики - сформировавшиеся опасения ослабления рубля на фоне точечных, но довольно концентрированных оттоков капитала. В частности, сегодня российские СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по выходу компании Shell из проекта "Сахалин-2". Причем особенностью сделки может стать разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на вывод капитала. Озвученная оценка в 94,8 млрд руб. может стать довольно чувствительной суммой для текущей ликвидности локального валютного рынка. Кроме того, она может быть частично дополнена накопленными на счетах типа "С" дивидендами за 2021 год в размере около $1 млрд. Подобная ситуация отражает снижение ликвидности валютного рынка, объем торгов на котором в марте снизился до 75 млрд в долларовом эквиваленте (сумма оборотов долларом, евро и юанем). Причем объем торгов долларом в период с января по март этого года опустился до $29 млрд в среднем, что соответствует доли в 42%. Технически это может создавать временные ценовые перекосы как со стороны спекулятивных игроков, так и со стороны непосредственных покупателей валюты, уполномоченных компанией Shell. Мы предполагаем, что ликвидность российского валютного рынка может усугубить проблемы финансовой стабильности и должна обратить на себя внимание Банка России. В противном случае "провалы рынка" могут участиться и стать эффективным инструментом манипуляций у недобросовестных участников", - подчеркивают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"С начала года на рынке был консенсус, что рубль будет слабеть, но мало кто ждал, что с такой скоростью. Его последний рывок вниз и вовсе происходит на фоне растущих цен на нефть и объемов морского экспорта нефти и нефтепродуктов вкупе с улучшением настроений на глобальном рынке. Что мы думаем? Привычное для 2022 года кивание в сторону торгового баланса для объяснения слабости рубля, полагаем, не очень подходит. Произошла нормализация профицитов с рекордных для более нормальных уровней, которые сами по себе рублю не страшны. Да и импорт при курсе 65-70 руб./$1 и импорт при 77-80 руб./$1, это, как говорится, "две большие разницы" - стабилизирующие свойства рубля для торгового баланса работали, работают и будут работать. (. . .) Но сокращение торгового профицита автоматически повысило значимость потоков капитала - менее прозрачной части платежного баланса, особенно когда СМИ все чаще наполнены сообщениями об очереди нерезидентов на продажу бизнеса и вывод средств из РФ. Процесс одобрения этих сделок крайне непрозрачен ни по структуре участников, ни по объемам, но в условиях менее ликвидного и глубокого FX-рынка это создает повышенную волатильность рубля. Добавим сохраняющийся спрос на валюту со стороны обеспеченной части населения и покинувших страну и периодические выплаты по евробондам в рублях (которые банки должны конвертировать в валюту в считанные дни, чтобы не создавать ОВП) и получим то, что имеем, - малообъяснимые скачки курса", - полагает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть усилили подъем днем во вторник, продолжив рост после максимального за год скачка по итогам предыдущей сессии. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,87% - до $85,67 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,95% - до $81,18 за баррель.

В понедельник обе марки подскочили в цене на 6,3%. Для Brent подъем стал максимальным с 21 марта 2022 года, для WTI - с 12 апреля прошлого года.

По данным Argus, по итогам вчерашнего дня котировки российской нефти на базисах и CIF, и FOB изменились практически так же, как и котировки североморского датированного сорта, соответственно, скидки практически не изменились.

Так, стоимость Urals NWE CIF Rotterdam выросла на $6,6 за баррель и составила $56,65 за баррель (скидка к Brent снизилась на $0,06 за баррель - до $28,68 за баррель). Urals Med Aframax CIF Augusta вчера подорожал на $6,54 за баррель - до $59,7 (скидка снизилась на $0,12 за баррель и составила $25,63 за баррель).

Котировки российской нефти, продаваемой в Индии, также следовали за бенчмарком, величина дисконта не изменилась. Urals DAP West Coast India вчера подорожал на $6,66 за баррель до $68,33 за баррель, на ту же величину, что и Brent.

Вечером в воскресенье ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, повысилась на 1 б.п. - до 7,68% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на отметках 7,88%, 8,33% и 8,49% годовых соответственно.