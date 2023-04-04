"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с целевой ценой $527 за штуку на март 2024 года, что предполагает потенциал роста 1% без учета дивидендов, отмечается в материале инвесткомпании.

"Несмотря на рост котировок Lam Research в последние недели, мы сохраняем консервативный взгляд на акции компании в текущий момент. Lam за счет высокой зависимости от рынка КНР по-прежнему под давлением торговых ограничений США, а отыграть фактор ввода новых полупроводниковых фабрик в США, Японии и ЕС пока не получается в полной мере из-за слабеющей динамики мирового спроса на чипы. Долгосрочный потенциал бизнеса Lam остается высоким, но для его реализации может понадобиться время", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, Lam предоставляет услуги по его обслуживанию.

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