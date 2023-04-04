Вероятно движение индекса S&P 500 к 4200п на торгах во вторник - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 к отметке 4200 пунктов на торгах во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 завершил вторые подряд торги выше отметки 4100, на которой до этого в последний раз находился в феврале. Пробой данного психологически значимого барьера позволяет предположить, что индекс устремится к уровню 4200 пунктов, выше которого ему не удалось закрепиться в прошлый раз. На протяжении тринадцати торговых сессий индекс торговался выше 200-дневной скользящей средней, что положительно для "быков". Вместе с тем индикатор RSI находится вблизи 70 пунктов, а это может послужить сигналом для разворота тренда", - пишет эксперт.

Значимых публикаций макроданных и корпоративных событий на вторник не запланировано, поэтому аналитик прогнозирует умеренный характер предстоящих торгов. На данный момент инвестсообщество находится в ожидании выхода мартовского отчета по рынку труда, а также данных ИПЦ, которые увидят свет 7 и 12 апреля соответственно, подчеркивается в комментарии.

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