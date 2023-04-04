Цена золота обладает потенциалом роста до $2080/унц. - "Финам"

Котировки золота обладают потенциалом роста до уровня $2080 за тройскую унцию в текущей ситуации, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Текущая слабость курса доллара поднимает котировки золота. В начале этой недели стоимость драгметалла вплотную приблизилась к ближайшему сопротивлению на $2000-2015 за тройскую унцию. В такой ситуации вероятен пробой указанного уровня с последующим ростом цен к сильному рубежу $2080 за тройскую унцию", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.