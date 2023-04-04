БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Белуга Групп с целью 4500 руб

БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Белуга Групп" с целью 4500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 года, открытую 28 июня 2021 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность за счет роста курсовой стоимости акций почти за два года составила 62,5%. Кроме того, с момента запуска идеи компания выплатила дивидендами 345 рублей на акцию, что по цене открытия соответствует 12,5% дивидендной доходности. Таким образом, совокупная доходность составила 75%. Основным драйвером роста акций Beluga Group в последние годы выступало развитие собственной розничной сети "ВинЛаб". Количество торговых точек сети на конец 2022 года превысило 1300, объем продаж увеличился на 52,3% г/г. В 2022 году компания чувствовала себя уверенно благодаря профилю бизнеса, развитию розничной сети, которая слабо подвержена влиянию макроэкономической нестабильности, - пишут аналитики. - В моменте акции эмитента выглядят перегретыми, есть риски коррекционного отката. Тем не менее в средне- и долгосрочной перспективах сохраняется в целом позитивный взгляд на бизнес компании. Beluga одна из немногих в потребительском секторе РФ продолжает расти и при этом выплачивать крупные дивиденды".

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