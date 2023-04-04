"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "Мать и дитя"

"Открытие Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив бумаг (GDR) "Мать и дитя" и рекомендацию "покупать" для них, прогнозная стоимость находится на уровне 594 рублей, за штуку, сообщается в комментарии начальника отдела глобальных исследований Михаила Шульгина.

"Мать и дитя" в 2022 году сохранила высокую рентабельность и накопила солидную чистую денежную позицию, - отмечает эксперт. - Дивидендная политика подразумевает выплату акционерам 50% консолидированной прибыли компании за соответствующий период. По итогам 1П22 эмитент, несмотря на кипрскую прописку, выплатил 8,55 руб. на обыкновенную акцию (эквивалент одной расписке). Суммарно на выплату дивидендов было направлено 642,3 млн руб. Исходя из размера чистой прибыли по итогам 2022 года, финальный дивиденд за 2022 год (за минусом уже выплаченных за первое полугодие средств) мог бы составить не менее 31 руб. (дивдоходность - 5,7%). Отметим, что компания объявила о созыве Годового общего собрания акционеров 26 апреля. Однако в повестке ГОСА не указан вопрос распределения дивидендной прибыли".

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