Риски ухода курса рубля выше 80 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста курса пары доллар/рубль выше уровня в 80 руб./$1 пока сохраняются, но дальнейшее существенное ослабление рубля может сдерживаться возобновлением ряда мер валютного контроля, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник слабел, что продолжается и во вторник. Заметно выросшие цены на нефть пока не транслируются в рост экспорта и не оказывают прямой поддержки рублю. В понедельник Минфин указал на снижение среднемесячной цены нефти марки Urals в марте на $1,7/баррель (до $47,9/баррель), что будет учитываться в апрельских объемах продаж юаней по бюджетному правилу через отклонение фактических значений от прогнозных. В целом риски роста курса пары USD/RUB выше 80 руб./$1 пока сохраняются, но дальнейшее существенное ослабление рубля может сдерживаться возобновлением ряда мер валютного контроля, которые были в силе в прошлом году", - пишут эксперты.

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