Возможен рост доходности длинных ОФЗ на 2-5 б.п. во вторник - ПСБ

Возможен рост доходности длинных рублевых гособлигаций в пределах 2-5 базисных пунктов (б.п.) на торгах во вторник перед недельными аукционами Минфина РФ, относительно 10-летнего бенчмарка ОФЗ 26221 вероятно сохранение доходности бумаги в диапазоне 10,35-10,55% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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