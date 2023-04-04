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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможен рост доходности длинных ОФЗ на 2-5 б.п. во вторник - ПСБ
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04 апреля 2023 года 10:53

Возможен рост доходности длинных ОФЗ на 2-5 б.п. во вторник - ПСБ

Возможен рост доходности длинных рублевых гособлигаций в пределах 2-5 базисных пунктов (б.п.) на торгах во вторник перед недельными аукционами Минфина РФ, относительно 10-летнего бенчмарка ОФЗ 26221 вероятно сохранение доходности бумаги в диапазоне 10,35-10,55% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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