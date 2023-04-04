Вероятен возврат рубля в диапазон 70-75 руб./$1 в ближайшие месяцы - Инвестбанк Синара

Вероятен возврат курса валютной пары доллар/рубль в диапазон 70-75 руб./$1 в ближайшие месяцы, ослабление рубля носит временный характер, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Рубль резко упал против доллара США и евро, несмотря на рост цен на нефть. Во-первых, высокие цены на нефть скажутся на курсе рубля только в случае активной продажи валюты экспортерами. На это потребуется время. Мы ожидаем эффекта от роста нефтяных цен в апреле и в особенности в мае, когда станет работать новая формула расчета цены на нефть для уплаты налогов (с использованием нового нефтяного бенчмарка) и начнет сокращаться добыча. В мае цена на нефть марки Brent может составить около $100/баррель, а налоги будут уплачены исходя из цены около $75/баррель, что позитивно скажется на рубле, - пишет эксперт в аналитическом материале. - Во-вторых, мы наблюдаем скачок в объеме торгов валютами дружественных стран; возможно, резко возросла конвертация недружественных валют на фоне уменьшения возможности выводить средства за рубеж. В-третьих, на валютный курс может также влиять продолжение сделок по покупке российских активов у зарубежных компаний. Данные сделки совершаются в валюте недружественных стран. В декабре прошлого года ЦБ РФ указал на спрос на "токсичные" валюты со стороны клиентов, выкупающих бизнесы у компаний, которые уходят из России. В целом полагаем, ослабление рубля носит временный характер, и в ближайшие месяцы мы ожидаем возврат курса USD/RUB в диапазон 70-75 руб./$1".

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