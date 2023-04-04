Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов во вторник - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов на торгах во вторник, Минфин объявит аукционы по размещению ОФЗ на среду, 5 апреля, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

"Вероятно, причина ослабления рубля в оттоке капитала. На прошлой неделе СМИ сообщали, что около 2000 иностранных компаний ждут разрешения российской правительственной комиссии на продажу своих российских активов. Видимо, такие сделки участились. Во вторник стало известно, что "НОВАТЭКу" разрешили купить долю иностранной Shell в проекте "Сахалин-2" за 95 млрд руб. После этих новостей рубль закрепится на уровне 80 руб./$1", - отмечают эксперты инвестбанка.

"Инвесторы во вторник будут следить за новой макростатистикой еврозоны. Мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent останется в диапазоне $84-85 за баррель", - указывают в SberCIB.

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