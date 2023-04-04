Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика еврозоны, Германии и США:

- Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

- Число вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за февраль;

- Счет текущих операций Германии за февраль;

- Промышленные заказы и заказы на товары длительного пользования в США за февраль.

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