Вероятен инерционный рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник - ПСБ

Вероятно продолжение инерционного роста индекса Мосбиржи в течение торговой сессии во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ожидаем продолжение инерционного роста индекса Мосбиржи во вторник. По нашим оценкам, он постарается обновить максимумы сентября 2022 года - выше отметки в 2488 пунктов. Основной фактор поддержки - это дорожающая нефть и откат рубля. Спросом продолжат пользоваться компании нефтегазового сектора (в частности акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Газпром нефти"), технически неплохо смотрятся бумаги "Совкомфлота", "АЛРОСА" и "Сегежа", - указывает аналитик в комментарии.

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