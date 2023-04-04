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04 апреля 2023 года 09:53
Вероятен инерционный рост индекса Мосбиржи на торгах во вторник - ПСБ
Вероятно продолжение инерционного роста индекса Мосбиржи в течение торговой сессии во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Ожидаем продолжение инерционного роста индекса Мосбиржи во вторник. По нашим оценкам, он постарается обновить максимумы сентября 2022 года - выше отметки в 2488 пунктов. Основной фактор поддержки - это дорожающая нефть и откат рубля. Спросом продолжат пользоваться компании нефтегазового сектора (в частности акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Газпром нефти"), технически неплохо смотрятся бумаги "Совкомфлота", "АЛРОСА" и "Сегежа", - указывает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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