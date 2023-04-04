Доллар пока сохраняет потенциал роста и преодоления 80 руб./$1 - ПСБ

Доллар сохраняет потенциал роста и преодоления уровня 80 руб./$1, однако технически рубль близок к перепроданности, ввиду чего возможна коррекция в рамках следующей недели, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Неделя на валютном рынке началась с заметного ослабления национальной валюты, при этом торговая активность долларом с расчетами "завтра" снизилась относительно значений пятницы. Мы полагаем, что динамика была вызвана сужением предложения иностранной валюты со стороны экспортеров как ввиду окончания налоговых выплат, так и задержками в экспортных потоках. Отметим, что импорт также постепенно восстанавливается на фоне роста платежей с дружественными странами, - указывает эксперт в комментарии. - Полагаем, что у доллара сохраняется потенциал роста и преодоления отметки 80 руб./$1, однако заметим, что технически рубль близок к перепроданности, ввиду чего в рамках следующей недели возможна коррекция".

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