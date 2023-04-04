Ослабление рубля может ускориться в случае ухода курса выше 80 руб./$1 - "Алор Брокер"

Ослабление рубля по отношению к доллару США может резко ускориться в случае ухода курса пары выше уровня в 80 руб./$1, сообщается в обзоре руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Пара доллар/рубль с середины января торгуется в восходящем тренде, и все попытки его сломать пока заканчиваются неудачей. Пики налоговых периодов лишь на непродолжительное время снижают темпы обесценивания рубля. Очень тревожной была динамика российской валюты в понедельник. Несмотря на 6%-ный рост нефти, рубль подешевел к доллару почти на 1,5%. Во вторник нефть подрастает еще на полпроцента, а на утренних малоликвидных торгах курс уже уходил в район 79,5 руб./$1, - пишет эксперт. - Конечно, можно говорить о снижении притока валютной выручки в страну в результате снижения нефтяных цен в последние недели, а также о росте импорта. Увеличивается спрос на валюту и со стороны компаний, покупающих западные активы в России. Но складывается впечатление, что экспортеры стали просто придерживать валютную выручку, размещая ее в финансовые инструменты дружественных стран. Сильным сопротивлением в паре выступает отметка 80 руб./$1. Если она будет пробита, то падение рубля может резко ускориться, в том числе из-за возникновения небольшой паники".

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