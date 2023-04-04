Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи во вторник - БКС Экспресс

Вероятно продолжение роста индекса Мосбиржи на торгах во вторник, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Инвесторы на российском рынке акций не стали нарушать традицию и вновь завершили первый день недели ростом. Индекс Мосбиржи прибавил около 1% на фоне позитивной динамики нефтяных цен, котировки подошли на повышенных оборотах к уровню 2480 пунктов. По индексу ближайшим ориентиром и техническим препятствием может выступать район около круглой отметки 2500 пунктов. Дойти до него мы можем за счет продолжения опережающей динамики в тяжеловесных нефтяных бумагах. Общий тренд остается восходящим, внешние факторы пока не мешают продолжению тенденции. В случае подъема выше 2500 пунктов далее целевые ориентиры могут сместиться к 2555-2560 пунктам", - пишет аналитик в комментарии.

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