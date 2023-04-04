Brent - $85,32 за баррель

Dow Jones и S&P 500 завершили ростом четвертые торги подряд, Nasdaq снизился в понедельник. Фондовые рынки стран АТР в основном растут во вторник, исключение составляет Гонконг. Цены на нефть продолжают рост на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы в понедельник изменились без единой динамики на фоне неожиданного решения ОПЕК+ о снижении производства.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 завершили ростом четвертые торги подряд, при этом Nasdaq снизился.

Инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных несколько стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи, отмечает MarketWatch.

"Хотя более высокие цены на нефть, как правило, оказывают поддержку фондовым рынкам, трейдеры сейчас не приветствуют эту новость, поскольку она возрождает опасения по поводу инфляции", - полагает технический аналитик ActivTrades Пьер Вейре.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал до 46,3 пункта по сравнению с 47,7 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в понедельник. Это минимальный уровень с мая 2020 года. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали уменьшения до 47,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Индекс остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд, поскольку американские компании продолжают корректировать производство в условиях снижения спроса.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) упали на 6,1%. Компания увеличила поставки в первом квартале на 4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - до рекордных в истории 422,875 тыс. автомобилей. Однако результат разочаровал инвесторов. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали продажи на уровне 432 тыс. единиц.

Бумаги General Motors (SPB: GM) подешевели на 1,1%. Компания в январе-марте увеличила продажи на 18% относительно того же периода прошлого года - до 603,208 тыс. автомобилей. Между тем относительно четвертого квартала 2022 года они снизились на 3,2%.

Endeavor Group Holdings Inc., владеющая различными активами в развлекательной сфере, достигла соглашения о приобретении организатора турниров по реслингу World Wrestling Entertainment (SPB: WWE). Котировки акций Endeavor снизились на 5,9%, WWE - на 2,2%.

Инвестиционные фонды недвижимости Extra Space Storage (SPB: EXR) и Life Storage Inc. планируют объединиться путем обмена акциями в рамках сделки стоимостью $12,7 млрд. По ее итогам акционерам Extra Space будет принадлежать около 65% акций объединенной компании. Котировки акций Extra Space на этой новости рухнули на 5,2%, Life Storage - выросли на 3,5%.

В то же время бумаги нефтепроизводителей подорожали: Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 5,9%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 4,2%, Marathon Oil (SPB: MRO) - на 9,9%, Occidental Petroleum (SPB: OXY) - на 4,4%.

Один из крупнейших мировых производитель красок и покрытий PPG Industries (SPB: PPG) улучшил прогноз прибыли на первый квартал, что вызвало подъем котировок акций на 4,8%.

Стоимость Boeing Co. (SPB: BA) поднялась на 1,4%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 327 пунктов (1%) и достиг 33601,15 пункта. Лидером повышения котировок среди компонентов индекса стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), подорожавшие на 4,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло за день на 15,2 пункта (0,4%) - до 4124,51 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 32,45 пункта (0,27%) и завершил сессию на отметке 12189,45 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник, исключение составляет гонконгский индикатор.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения, что неожиданное решение ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти приведет к затягиванию периода высокой инфляции в мире и отсрочит завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, отмечает агентство Bloomberg.

Позитивными факторами для азиатских рынков во вторник стали прогноз по экономике региона Азиатского банка развития (АБР), а также решение Резервного банка Австралии (RBA) остановить цикл повышения ключевой процентной ставки.

АБР ожидает увеличения темпов экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азии в 2023 году по сравнению с прошлым годом благодаря снятию карантинных ограничений в Китае.

Согласно прогнозу АБР, опубликованному во вторник, ВВП азиатских emerging markets вырастет на 4,8% как в текущем, так и в следующем году после повышения на 4,2% в 2022 году.

Экономика Китая, как ожидается, увеличится на 5% в 2023 году и на 4,5% в 2024 году. В 2022 году ВВП КНР поднялся на 3%.

ВВП Гонконга, по прогнозу АБР, станет больше на 3,6% в этом году и на 3,7% в следующем, Южной Кореи - соответственно на 1,5% и 2,2%. В прошлом году гонконгский ВВП снизился на 3,5%, южнокорейский - повысился на 2,6%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов во вторник, гонконгский Hang Seng теряет 1%.

Акции китайского чип-мейкера Semiconductor Manufacturing International подорожали на 5,4% на торгах в Шанхае, разработчика антивирусов 360 Security Technology Inc. - на 6,4%.

В то же время стоимость бумаг производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. опустилась на 3,8% в ходе торгов.

В Гонконге дешевеют акции Meituan (SPB: 3690) (-5,2%), Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (-5%), Country Garden Services (-4,7%), Geely Automobile Holdings (-4,7%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,3%. Стоимость бумаг Nintendo выросла на 4,5%, Nippon Yusen - на 3,4%, Sumitomo Mitsui Financial - на 1,2%, Tokyo Electron - на 1,1%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,5% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,16%.

Инфляция в Южной Корее в марте 2023 года замедлилась до 4,2% в годовом выражении по сравнению с 4,8% в феврале и была минимальной за год, свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали мартовскую инфляцию в Южной Корее на уровне 4,3%, по данным Trading Economics.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, сохранив ее на уровне 3,6% годовых - минимуме с мая 2012 года.

В то же время глава RBA Филип Лоу предупредил, что ЦБ готов возобновить повышение ставки в случае необходимости.

"Совет управляющих RBA полагает, что может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики для возврата инфляции к целевому показателю Центробанка, - говорится в заявлении Лоу, опубликованном на сайте RBA. - Сегодняшнее решение о сохранении прежнего уровня ставки дает нам время для оценки состояния экономики и ее перспектив в условиях серьезной неопределенности".

С мая прошлого года суммарно ставка была поднята на 350 б.п.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после максимального за год скачка по итогам предыдущей сессии на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $85,32 баррель, что на $0,39 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $5,04 (6,3%), до $84,93 за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,38 (0,47%), до $80,80 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $4,75 (6,3%), до $80,42 за баррель.

Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI - с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года до $95 с $90, на декабрь 2024 года - до $100 с $95 за баррель.

Эксперты Rystad Energy допускают, что летом текущего года стоимость Brent может подняться в район $110 за баррель.