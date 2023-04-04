Ближайшая цель текущего роста цены нефти - уровень $87/барр. - БКС Экспресс

Ближайшей целью текущего подъема котировок нефти марки Brent выступает уровень $87 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Неожиданное решение стран ОПЕК+ сократить добычу в преддверии официальной встречи оказало сильное впечатление на рынок. Решение альянса может серьезно повлиять на прогнозный баланс во II полугодии 2023 года, что найдет отражение в свежих отчетах от аналитиков МЭА, ОПЕК и Минэнерго США в апреле. Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник утром продолжают расти. Котировки оказались за пределами нисходящего тренда, что действительно располагает к продолжению. Ближайшей целью выступает локальный уровень $87 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

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