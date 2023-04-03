03 апреля 2023 года 19:05
Цены евробондов РФ вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST
Москва. 3 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на позитивную ценовую коррекцию американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 4 базисных пункта - до 61,49% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,06% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене за день - котировки остались на уровне 64,47% от номинала (доходность - 9,36% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 26 базисных пунктов - до 43,05% от номинала (его доходность снизилась на 6,5 базисного пункта и составила 12,75% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 27 базисных пунктов - до 43,96% от номинала (их доходность снизилась на 21 базисный пункт - до 35,32% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 23 базисных пункта - до 43,04% от номинала (их доходность снизилась на 14 базисных пунктов и составила 27,57% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 13 базисных пунктов, подешевев до 41,35% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 21,89% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 25 базисных пунктов - до 87,34% от номинала (его доходность снизилась на 54 базисных пункта - до 32,41% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,83% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в начале этой недели перешли к позитивной коррекции после умеренного снижения на прошлой неделе (доходность 10-летних US Treasuries 31 марта составила 3,47% годовых по сравнению с 3,376% неделей ранее).
Глобальные инвесторы обеспокоены резким повышением нефтяных цен после того, как на выходных ряд стран альянса ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи. Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС), трейдеры в настоящее время оценивают в 65% вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов на следующем заседании в мае. На прошлой неделе возможность этого составляла 55%, пишет Trading Economics.
Опубликовано: /Финмаркет/
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