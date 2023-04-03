Рынок акций РФ начал апрель с обновления пика индекса Мосбиржи с сентября за счет роста нефти и падения рубля

Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ начал апрель с обновления максимума индекса Мосбиржи с сентября за счет роста нефти после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, а также ослабления рубля. В лидерах подъема выступили бумаги ВТБ (+9,5%) в ожидании финотчета и акции нефтяных компаний, во "втором эшелоне" раллировали акции автопроизводителей во главе с бумагами "Соллерса" (+44,7%) без новостей.

По итогам основных торгов в понедельник индекс Мосбиржи составил 2473,32 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2482,54 пункта), индекс РТС просел до 988,8 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,2%.

Доллар к 18:50 МСК подскочил до 78,81 рубля (+1,21 рубля), обновив пик с апреля 2022 года.

Акции ВТБ выросли до 1,98 копейки, обновив максимум с сентября после анонса публикации 5 апреля отчетности по РСБУ и ряда показателей по МСФО. ВТБ планирует 5 апреля раскрыть годовую отчетность по РСБУ и ключевые показатели из отчетности по МСФО за 2022 год, сообщили в пресс-службе банка. Банк также в среду планирует опубликовать предварительные данные по МСФО за два месяца 2023 года.

Также подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6% и +0,9% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) подешевели до 7300 рублей (-2%) после отсечки на МосБирже дивидендов за IV квартал - выплаты составят 465 рублей на акцию.

Также снизились акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,5% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, решение ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки явилось неожиданным для инвесторов. Безусловно, это приятная новость для российских экспортеров углеводородного сырья, поскольку вызванный событием рост цен на Urals (+11%) позволит больше заработать без дополнительного сокращения добычи, полагает он.

"Начало нового квартала вызвало и дополнительное ускорение в снижении курса рубля, несмотря на рост нефтяных цен, что оказало дополнительную поддержку акциям экспортеров. Данное решение стран участниц ОПЕК+ выглядит как реакция на обеспокоенность агрессивной политикой ФРС США и связанной с этим макроэкономической неопределенностью. Эксперты в срочном порядке пересматривают прогнозы по ценам на нефть до конца года, повышая их до уровней $95-100 за баррель", - отмечает Власенко.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, помимо неожиданного решения ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,16 млн б/с поддержку ценам на нефть в понедельник оказала слабость доллара к основным мировым валютам.

"В целом внешний фон на старте недели был спокойным. Мартовский индекс экономической активности PMI в производственном секторе еврозоны вышел чуть лучше ожиданий, в то время как аналогичный показатель по США, напротив, уступил прогнозным значениям. В обоих случаях PMI находится немного ниже отметки 50 пунктов, отделяющей зону снижения активности от области ее роста", - отмечает он.

Во вторник умеренно позитивная динамика на российском рынке может сохраниться. С учетом слабости рубля и одновременного взлета нефти в фокусе внимания останутся бумаги отечественных нефтяных компаний. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 апреля - 2420-2520 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, индекс МосБиржи вплотную приблизился сентябрьскому пику 2493 пункта и в случае сохранения позитивного новостного фона, рынок уже на этой неделе может протестировать этот уровень. Помимо выросшей нефти поддержку рынку оказывают отдельные корпоративные истории, связанные с выплатой дивидендов.

"Россия, ранее объявившая о добровольном сокращении добычи нефти в марте-июне 2023 года на 0,5 млн б/с относительно среднего показателя в феврале, заявила о том, что срок действия данного решения продлевается до конца 2023 года. Решение о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ стало неожиданностью для рынка, поскольку ранее делегаты ОПЕК+ сообщали о намерении оставить уже обговоренные квоты без изменений", - отмечает Линчик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, индекс МосБиржи в ближайшее время попробует протестировать важный уровень 2490 пунктов. В случае успешного выхода выше данной отметки у индекса открывается потенциал роста к 2700 пунктам. Ключевыми секторами, которые смогут обеспечить успешное достижение данных значений, выступят нефтегазовый и финансовый. Также не исключается всплеск активности в потребительском секторе на фоне его запаздывающей динамики относительно рынка, полагает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что рост цен на нефть дает повод для оптимизма российским нефтяникам, так как чем выше будет цена нефти, тем менее устойчивым окажется искусственный "потолок цен". Кроме того, "Роснефть" договорилась с индийской Indian Oil Corp. о переходе на использование дубайского эталонного сорта в качестве расчетного. Планируется, что компания будет отгружать до 1,5 млн тонн в месяц с дисконтом $8-10 за баррель, обращает внимание эксперт.

Акции ВТБ дорожают в ожидании отчетности, хотя вряд ли рынок получит какие-то сюрпризы. Банк планирует 5 апреля выпустить годовой отчет по РСБУ, а также ключевые показатели по МСФО. Впрочем, надежды инвесторов больше связаны с ориентирами на текущий год. Еще в марте глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что в I квартале прибыль будет рекордной, напомнил аналитик.

Вслед за решением ряда членов ОПЕК+ сократить добычу нефти начали меняться прогнозы. Reuters подсчитывает, что общее сокращение производства с ноября прошлого года составит около 3,66 млн б/с, включая российский вклад. В Rystad Energy полагают, что до конца года Brent может подорожать до $100, а летом даже превысить $110 за баррель. В UBS считают, что Brent достигнет уровня $100 за баррель к лету, а в Goldman Sachs повысили свой прогноз лишь на $5 - до $95 на конец года. В Goldman Sachs также полагают, что распродажи нефти из стратегических резервов США и Франции, а также нежелание США пополнять резервы, привели к появлению такого решения в ОПЕК+, отмечает Кочетков.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), в Европе рост замедлился (индекс DAX просел на 0,3%, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,5%), смешанная динамика отмечается в США (S&P 500 и Nasdaq просели на 0,1-1%, Dow растет на 0,6%).

Как стало известно в понедельник, индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился в январе-марте до 1 пункта с 7 пунктов кварталом ранее.

Значение индикатора оказалось минимальным с четвертого квартала 2020 года и не оправдало прогнозов экспертов, ожидавших снижения до 3 пунктов.

Снижение индекса Танкан продолжается уже пять кварталов подряд на фоне усиления ценового давления и растущих опасений по поводу мировой экономики.

На нефтяном рынке цены в понедельник выросли на решениях ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, дополнительно сократить добычу.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,47 за баррель (+5,7% и +0,6% в пятницу), майская цена WTI - $80,12 за баррель (+5,9% и +1,8% в пятницу).

К вечеру воскресенья уже 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года.

Члены мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник подтвердили свою приверженность решению альянса от 5 октября 2022 года, призвали все страны-участницы добиться полного соответствия и придерживаться компенсационного механизма. Комитет также принял к сведению добровольную корректировку добычи нефти рядом стран альянса, суммарный объем составит 1,66 млн б/с.

Трейдеры опасаются, что решение о дополнительном сокращении добычи может усилить инфляционное давление в мире, усложнив задачу центробанкам по возвращению инфляции к целевым уровням, пишет Trading Economics.

Власти США уже назвали это решение нецелесообразным.

Во "втором эшелоне" на МосБирже раллировали акции "Соллерса" (+44,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+23,8%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+14,9% и +19,6% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+12,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+12%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+8,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+8,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+7,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+7,5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+6,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+6,8%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6,4%).

Акционеры ГК "Русагро" (+0,2% ГДР) на годовом собрании утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания. Дивидендная политика "Русагро" предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Компания планирует восстановить платежи, позиция по этому вопросу будет утверждена после решения о редомициляции компании (Ros Agro (MOEX: AGRO) зарегистрирована на Кипре).

Подешевели акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-2%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-1,8%), бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-1,4%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-1,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-1,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-0,9%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,17 млрд рублей (из них 11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,38 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,64 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").