Рубль закрыл первые торги апреля сильным падением к доллару и евро, несмотря на взлет цен на нефть

Москва. 3 апреля. Доллар США и евро существенно выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника, несколько раз обновили максимальные отметки со второй половины апреля прошлого года; рубль упал к бивалютной корзине, несмотря на существенный рост цен на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 78,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,14 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. На максимуме доллар поднимался до 78,87 руб. впервые с 19 апреля 2022 года. Евро стоил 85,93 руб./EUR1, подорожав на 1,72 рубля. На максимуме евро рос до 85,97 руб. впервые с 18 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,4 рубля - до 81,97 рубля. Курс китайского юаня вырос на 14,7 копейки - до 11,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к доллару и евро по итогам понедельника, несмотря на уверенный рост цен на нефть, обусловленный неожиданным решением ОПЕК+ с мая дополнительно сократить добычу сырья. Участники рынка продолжают оценивать поступающие данные о потерях бюджета РФ из-за введения эмбарго на российскую нефть с декабря прошлого года.

По данным Минфина РФ, средняя стоимость нефти марки Urals в январе-марте 2023 года сложилась в размере $48,92 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($88,95) в 1,8 раза. В марте также наблюдалось падение цены - в 1,86 раза, до $47,85 за баррель, говорится в сообщении ведомства.

Средняя цена на нефть сорта Brent в марте была на уровне около $79,1 за баррель. Таким образом, дисконт Urals составил порядка 39,5%. В феврале и январе он был на уровне 41%, в декабре - около 38%.

По данным ценового агентства Argus, скидка российского сорта нефти Urals к эталонной Brent в марте уменьшилась на фоне снижения добычи в России и завершения периода продажи российских нефтепродуктов без учета price cap до $29,6 за баррель по сравнению с $33,2 за баррель в феврале.

Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1 за баррель. В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1 за баррель).

Согласно закону о федеральном бюджете, его доходы в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит - 2 трлн 925,3 млрд руб.

За первые два месяца 2023 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом около 2,6 трлн руб., до годового плана по этому показателю осталось чуть меньше 350 млрд руб. Предварительную оценку за первый квартал Минфин еще не опубликовал.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, о дополнительном сокращении добычи.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 5,91% - до $84,61 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 6,03% - до $80,23 за баррель.

В течение сессии подъем цен на нефть достигал 8%: стоимость фьючерсов на Brent поднималась до $86,44 за баррель, на WTI - до $81,69 за баррель.

Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым ими на себя на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Совет директоров Банка России на заседании 28 апреля примет решение по ключевой ставке исходя из поступающей информации, до этого будет опубликовано большое количество статистических данных, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам в Госдуме.

До апрельского заседания Банком России будут опубликованы данные о недельной и месячной инфляции, поквартальные данные динамики ВВП РФ за 2022 год, а также платежный баланс за первый квартал 2023 года.

"Будет действительно очень много данных о состоянии российской экономики. Плюс ситуация в плане внешних обстоятельств, она тоже развивается довольно динамично. Как вы видели, за выходные были новые решения со стороны ОПЕК, цены нефти на этом... Мы все это будем учитывать", - подчеркнул Заботкин.

Он добавил, что новые вводные по добыче нефти ОПЕК и России будут учтены Банком России при обновлении прогноза в апреле.

"Рубль продолжает снижаться к основным валютам: уже на старте текущей недели пара "доллар-рубль" преодолела отметку 78 руб./$1. Курс российской валюты не реагирует на значительный рост котировок нефти на фоне объявленного в выходные дополнительного сокращения добычи странами ОПЕК+ примерно на 1,7 млн баррелей в сутки. Слабая динамика рубля может быть отчасти связана с сокращением продаж валютной выручки нефтегазовыми компаниями с начала года, но, вероятно, носит управляемый характер. Более слабый курс рубля выгоден государственному бюджету, а значительного ускорения инфляции из-за текущей девальвации не наблюдается", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Рубль открылся вверх на фоне сильного роста нефтяных цен, но после нескольких неудачных попыток развить восходящее движение стал активно сдавать позиции. Днем доллар установил двенадцатимесячный максимум около 78,3 руб., евро - выше 85 руб. При этом котировки нефти после коррекционного отката от месячных вершин возобновили повышение незадолго до старта основной российской сессии. Однако рубль почти не заметил позитива с рынка сырья. Откровенная слабость рубля, вероятно, объясняется тем, что более долгосрочные фундаментальные факторы усиливают негативное воздействие на курс национальной валюты. В первую очередь это большой дефицит госбюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки. В то же время импорт восстановился до уровней 2-3-летней давности. Все это обуславливает увеличение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением на внутреннем рынке", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рост нефтяных котировок сегодня не оказал значительной поддержки рублю. Фундаментально ситуация не сильно изменилась. На национальную валюту по-прежнему оказывает влияние значительное сужение профицит торгового баланса, а также завершилась поддержка после окончания налогового периода. Однако дальнейшее восстановление цен на нефть в перспективе может позитивно отразиться на национальной валюте. Ожидается, что котировки рубля к доллару США будут находиться в диапазоне США 75-79", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 апреля на 62,77 копейки, до 77,951 руб./$1, и увеличил курс евро на 50,69 копейки, до 84,6185 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник укрепился на 56,58 копейки по отношению к минувшей пятнице и составил 77,9434 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 64,24 копейки и составил 78,0413 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 239,377 млн, из которых $320,523 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $918,854 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 9,89 копейки, до 84,4058 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 60,71 копейки, до 84,754 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR587,991 млн, из которых EUR142,816 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR445,175 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая опустилась на 4 базисных пункта - до 7,44% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и по кредитам на срок 1 месяц остались на отметках 7,67% и 7,88% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также стабильны относительно пятницы - 8,33% и 8,49% годовых соответственно.