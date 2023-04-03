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03 апреля 2023 года 19:01
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Hua Hong до HKD45
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций китайского производителя полупроводников Hua Hong до HKD45 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Hua Hong опубликовала отчетность за 2022 год: выручка увеличилась на 51,8% г/г до $2,48 млрд, чистая прибыль - на 72,1% г/г до $450 млн. Несмотря на начало цикла высвобождения запасов смартфонов и потребительской электроники во 2П22, компании удалось поддержать коэффициент загрузки мощностей на уровне 107,4% и отчитаться о высокой прибыли за 2022 год. Мы ожидаем сохранения роста спроса на изготовление полупроводников в Китае. С одной стороны, в стране реализуют меры поддержки отрасли для удовлетворения спроса локальных компаний. С другой - сам рынок производства полупроводников находится в стадии роста в контексте новых технологий", - пишут эксперты. Согласно прогнозу Gartner, в 2022-26 годах совокупные темпы годового роста выручки в сегменте литья микрочипов в мире составят 5%, указывается в комментарии. Менеджмент ожидает, что в 1К23 динамика не изменится к/к и составит $630 млн, при этом компания прогнозирует падение валовой маржи на 32-34%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-HUA/HONG-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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