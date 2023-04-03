Торговый диапазон по паре доллар/рубль может составить 77-78 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль может составить 77-78 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"На этой неделе российская валюта может торговаться в коридоре 77-78 руб./$1. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1 млн б/с рассматривается как потенциальный фактор поддержки рубля, однако эффект может быть отложен или частично нивелирован слабостью мировой экономики. Ожидается, что рубль получит основную поддержку в июле в результате сужения дисконта Urals с $35/барр. до $25/барр. Курс рубля на конец года может оказаться на отметке 76 руб./$1 благодаря более высоким экспортным потокам нефти, поскольку ожидается восстановление цены нефти Urals до $64 за барр. на конец года", - пишет аналитик Наталья Лаврова.

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