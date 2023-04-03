Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует подняться выше 2490п в ближайшее время - ПСБ

Возможно тестирование индексом Мосбиржи снизу вверх важного сопротивления на уровне 2490 пунктов в ближайшее время, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что индекс Мосбиржи в ближайшее время попробует протестировать важный уровень в 2490 пунктов. В случае успешного выхода выше данной отметки открывается потенциал роста к 2700 пунктам. Ключевые сектора, которые смогут обеспечить успешное достижение данных значений - нефтегазовый и финансовый. Не исключаем всплеск активности в потребительском секторе на фоне его запаздывающей динамики относительно рынка", - указывает эксперт в комментарии.

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